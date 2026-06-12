Shion fra Overwatch kan hoppe på sykkelen sin midt i kampen; figurens fullstendige evneliste er avslørt

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Tidligere denne uken avslørte Blizzard offisielt den neste helten (eller rettere sagt skurken) i Over Overwatch, med skadekarakteren Shion som kommer til helteskytespillet allerede neste uke når sesong 3 starter 16. juni.

Hvis du er interessert i å lære mer om karakterens opprinnelse og bakgrunnshistorie, kan du gå hit, men hvis du er nysgjerrig på hva hun vil kunne bidra med når spillet lanseres, kan du fortsette å lese mens vi går i dybden på hennes evner og fullt utstyr.

Shion regnes som en flanker-karakter som vil kunne dra bedre nytte av helsepakker rundt på kartet, og hun bringer to Kira-pistoler til spillet, noe som gir henne litt av en Tracer-følelse. I tillegg til dette er en av hennes viktigste evner Dash, som lar henne raskt unngå et angrep og til og med få et overskjold. I tillegg kommer Execution, der Shion kaster en X-formet salve fremover for å påføre skade, alt før hun hopper på motorsykkelen sin via Joyride for å komme seg raskt rundt på kartet og til og med skyte sykkelen fremover mot fiender for å påføre stor skade. Shions Ultimate-evne kalles Satsuriku Spree og lar henne storme fremover tre ganger «i en storm av skuddveksling», noe som påfører stor skade og forstyrrer slagmarken.

I tillegg til dette inkluderer Shions to mindre fordeler Rapid Reload (hvor unnvikelse lader ni kuler) og X Machina (som øker skaden fra Execution mot fiender med lav helse), mens de to store fordelene er Refuel, som gjør at Joyride umiddelbart gjenoppretter 50 helsepoeng og regenererer 20 helsepoeng per sekund mens den er aktiv, og Faces of Death, der Shion også får alle de passive bonusene fra de andre skaderollene (nemlig Recon, Specialist og Sharpshooter).

Du kan se mye av dette evnesettet i aksjon i den nye gameplay-traileren nedenfor.