Shogun bekreftet for to nye sesonger

Shogun har ikke bare vært en av de beste seriene for tiden, men den er også en suveren filmatisering av James Clavells klassiske historiske roman fra 1975. Gjennom ti episoder forteller serien historien om John Blackthornes reise og hans ankomst til Japan midt i en politisk krise som truer med å kaste regionen ut i borgerkrig igjen. Blackthorne har ikke noe annet valg enn å slutte seg til Yoshi Toranaga (Hiroyuki Sanada) og bli viklet inn i intrigene til krigsherrene som kjemper om tittelen shogun, den militære lederen og herskeren over hele landet.

Produksjonen har både respektert romanens materiale og japansk tradisjon og kultur, og den ser ut til å falle i god jord. The Hollywood Reporter rapporterer ikke bare at Shogun er den mest sette serien noensinne på FX, men at den vil fortsette i ytterligere to sesonger. Det ser ut til at planene om å holde seg til en selvstendig sesong er langt bak oss, og at Sanada er fornøyd med å fortsette å utforske denne historiske samurai-fiksjonen.

For øyeblikket vet vi bare at sesong 2 og 3 er under arbeid, at det blir en helt ny historie og at den nok en gang vil ha Sanada i hovedrollen og være produsert av Miccaella Clavell, datter av James Clavell og tidligere kjent for sin rolle som skuespiller i Octopussy.

Gleder du deg til mer Shōgun?