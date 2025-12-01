Shōgun- og The Boys-regissør starter TV-serien God of War

HQ

Det har gått tre år siden Sony bekreftet at en TV-serie basert på God of War var på vei. To år gikk uten nevneverdige nyheter, i hvert fall ikke positive, så det var ingen overraskelse da Ronald D. Moore tok over som ny showrunner i fjor. Det virker som om han har hatt det travelt det siste året.

Deadline avslører at Frederick E.O. Toye (Shōgun, The Boys og Fallout) skal regissere de to første episodene av God of War -serien. De bekrefter også at forproduksjonen har startet i Vancouver og at den ryktede castingen har begynt.

La oss håpe at dette betyr at vi får en haug med spennende nyheter om prosjektet de kommende månedene, noe som betyr at det er på tide å spekulere og drømme. Hvem tror og håper du spiller Kratos og Atreus i God of War-serien?