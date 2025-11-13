Shogun sesong 2: nye skuespillere, detaljer avslørt

HQ

Shogun var opprinnelig ment å være en begrenset serie, men viste seg å være så populær at den måtte hentes tilbake av FX. I stedet for å følge samme spor som James Clavells roman og dra til en annen del av Japans historie, fortsetter den andre sesongen med Blackthorn og Toronaga, bare etter et tidshopp.

Den andre sesongen av Shogun vil bli satt 10 år foran den første, og vil begynne å filme i januar 2026. Vi visste allerede når Shogun ville starte opp filmingen igjen, men nylig fikk vi også avslørt noen tilbakevendende og nye rollebesetningsmedlemmer for den andre sesongen.

Disse stjernene inkluderer Asami Mizukawa som Aya, Masataka Kubota som Hyūga, Sho Kaneta som Hidenobu, Takaaki Enoki som Lord Ito og Jun Kunimura som Gōda, og får selskap av Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada, Shinnosuke Abe, Fumi Nikaido og flere. Hiromi Kamata og Takeshi Fukunaga kommer tilbake som regissører på episoder i andre sesong, etter å ha regissert noen av de beste øyeblikkene i sesong 1.

De fleste plottdetaljene holdes hemmelig, men forhåpentligvis får vi høre mer om hvordan John Blackthornes reiser gjennom Japan fortsetter neste år.