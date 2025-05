Shogun sesong 2 starter innspillingen i januar 2026

HQ

Shogun var ment å være en begrenset serie, men ble så populær at FX bestemte seg for å bestille to nye sesonger, med utgangspunkt i den opprinnelige James Clavell-romanen som fungerte som kildemateriale for den første sesongen.

Etter å ha funnet ut hvor historien skulle gå, har medskaperne Rachel Kondo og Justin Marks gått ut av forfatterrommet, og er klare til å begynne produksjonen i januar neste år. Ifølge The Hollywood Reporter vil Shoguns andre sesong også se Cosmo Jarvis tilbake som John Blackthorne og Hiroyuki Sanada som Lord Toronaga.

Den nye sesongen er satt ti år etter hendelsene i sesong 1, og vil "fortsette den historisk inspirerte sagaen om disse to mennene fra forskjellige verdener hvis skjebner er uløselig sammenflettet", ifølge FX.

