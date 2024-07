Shogun sesong 2 starter innspillingen tidlig i 2025

HQ

Hvis du spurte meg, er jeg ikke veldig spent på en andre og tredje sesong av FXs hit Shogun. Historien avsluttet seg selv ganske pent, men FX ønsker definitivt å lage flere sesonger, og du kan ikke akkurat klandre dem for å ville ha mer av en vinner.

Det ser ut til at studioet også ønsker å smi mens jernet er relativt varmt. I et intervju med Variety avslørte FX-sjef John Landgraf at han tror produksjonen vil starte på Shogun sesong 2 tidlig neste år. Men tilsynelatende er det en lang innspilling i vente.

"Vi håper å være i produksjon relativt tidlig neste år. Men det er en lang produksjonsperiode," <em>sa Landgraf. <em>"Jeg tror at mellom første og andre opptaksdag, har serien tatt mellom 180 og 190 dager eller mer, kanskje nærmere 200."

Så selv om Shogun sesong 2 startet innspillingen allerede i begynnelsen av året, ville det sannsynligvis ta 2026 før vi hørte om noen lanseringsdato. Likevel er det sannsynlig at hypen fra noe av årets beste TV vil vedvare.