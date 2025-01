Shogun-skuespilleren Cosmo Jarvis avliver James Bond-ryktene

HQ

Det har vært mye snakk om Cosmo Jarvis i det siste. Skuespilleren gjorde en plettfri prestasjon som piloten John Blackthorne i FXs filmatisering av Shogun, og selv om det kanskje er Hiroyuki Sanada som plukker opp prisvinnere for sin prestasjon som Lord Toronaga, får Jarvis sine blomster fra fans og kritikere også.

Det går til og med rykter om at Jarvis kan være aktuell for å spille den neste James Bond. Ifølge Deadline har Jarvis imidlertid avkreftet dette ryktet, da han på et pressemøte før Golden Globes i går kveld stotret frem et svar, før han sa: "Jeg ønsker dem alt godt i deres søken."

Så da fortsetter letingen. Nå som Daniel Craig er godt og vel ferdig med James Bond, ser det ut til at det er umulig å finne en ny 007. Noen andre navn som har dukket opp inkluderer Aaron Taylor-Johnson, Josh O'Connor og Tom Hardy, men så langt har ingen blitt bekreftet som den neste James Bond.

Hvem synes du bør spille 007 neste gang?