Shoguns Cosmo Jarvis blir en del av rollebesetningen i Odyssey

Akkurat som han gjorde med Oppenheimer, ser det ut til at Christopher Nolan samler store skuespillere til sin filmatisering av Odysseen. Vi vet at Matt Damon skal spille Odyssevs, og ved siden av ham får vi se navn som Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway og flere.

Vi kan legge til enda et navn til den lange rollelisten, da Shoguns Cosmo Jarvis skal spille hovedrollen i Odyssey. Denne nyheten kommer via Deadline, som ikke forteller oss hva Jarvis' rolle vil være, men vi forestiller oss at det kan være en mindre rolle med tanke på at han slutter seg til rollebesetningen midt i innspillingen.

Jarvis er kjent for roller i filmer som Lady Macbeth og Persuasion, men han slo virkelig gjennom for et bredere publikum takket være 2024-serien Shogun, der han spilte den britiske skipspiloten John Blackthorne, som ender opp strandet i Japan.