Shoguns Cosmo Jarvis skal spille Josef Stalin i ny biopic

HQ

Cosmo Jarvis, skuespilleren som spilte John Blackthorne i den populære FX-serien Shogun, skal spille Josef Stalin i den kommende biografifilmen Young Stalin, som tar for seg en ny periode i historien.

Ifølge Variety skal Jarvis spille en yngre versjon av Stalin i denne thrilleren (som du kanskje har gjettet ut fra navnet). Den vil finne sted på et tidspunkt i Stalins liv hvor han ikke hadde noen ambisjoner om å regjere Russland, og i stedet var en bankraner før revolusjonen.

"Med det keiserlige Russlands kriminelle underverden og revolusjonære gjæring som bakteppe, utforsker filmen hvordan den blodige diktatoren som skulle komme til å omforme det 20. århundret gjennom terror, krig og ideologi - og det største bankranet i russisk historie - ble skapt", heter det i logglinjen.

Filmen skal regisseres av Géla Babluani og finansieres av Access Entertainment, som også står bak The Zone of Interest og Conclave. Filmen er for tiden på utkikk etter kjøpere i Cannes, og hovedopptakene ser ut til å begynne i juli.

Dette er en annonse: