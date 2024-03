Shōguns premiere har blitt sett av over 9 millioner brukere

HQ

Det episke historiske dramaet Shōgun har fått strålende kritikker siden lanseringen, og selv Hideo Kojima har erklært seg som fan. Nå har det gått to uker siden premieren, og Disney har delt seriens seertall, som ikke overraskende er ganske solide.

Seriens toepisoders premiere klarte å trekke 9 millioner seere på tvers av Hulu, Disney+ og Star+ i løpet av de første seks dagene. Dette gjør den til FX-premiere nr. 1 på Hulu, og slår den tidligere frontløperen The Bear sesong 2 av tronen. I innlegget står det også at Shōgun er nr. 1 på tvers av alle serieutgivelser fra General Entertainment, foran The Kardashians sesong 1.

Episode fire av Shōgun har premiere på Disney+ neste tirsdag.