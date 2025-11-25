Shohei Ohtani bekrefter deltakelse i neste års World Baseball Classic

HQ

Shohei Ohtani, den 31 år gamle japanske baseballspilleren som nylig ble kåret til MVP i Major League Baseball (MLB) for tredje år på rad, etter å ha sikret seg sin andre tittel på rad med Los Angeles Dodgers, har bekreftet sin deltakelse i den kommende World Baseball Classic i 2026, tilsvarende baseball-VM, som arrangeres av World Baseball Softball Confederation (WBSC), baseballens styrende organ.

Ohtani bekreftet mandag via sosiale medier at han deltar for det japanske laget i konkurransen som finner sted mellom 5. og 17. mars 2026 i Japan, Puerto Rico og USA. Japan har dominert World Baseball Classic siden den internasjonale turneringen tok sin nåværende form i 2006, og har vunnet tre titler, inkludert den siste utgaven i 2023, der Ohtani ble kåret til MVP, mot USA.

Det er fortsatt uklart om Ohtani kommer til å både slå og kaste for det japanske laget, ettersom han pådro seg en albueskade og først kom tilbake på banen i juni i fjor. Men i de 158 kampene han spilte for Dodgers i den ordinære sesongen i år, slo han .282 og gjorde 55 home runs.