Shohei Ohtani bekrefter deltakelse i neste års World Baseball Classic
"World Cup of baseball" får verdens mest kjente spiller fra Los Angeles Dodgers på laget.
Shohei Ohtani, den 31 år gamle japanske baseballspilleren som nylig ble kåret til MVP i Major League Baseball (MLB) for tredje år på rad, etter å ha sikret seg sin andre tittel på rad med Los Angeles Dodgers, har bekreftet sin deltakelse i den kommende World Baseball Classic i 2026, tilsvarende baseball-VM, som arrangeres av World Baseball Softball Confederation (WBSC), baseballens styrende organ.
Ohtani bekreftet mandag via sosiale medier at han deltar for det japanske laget i konkurransen som finner sted mellom 5. og 17. mars 2026 i Japan, Puerto Rico og USA. Japan har dominert World Baseball Classic siden den internasjonale turneringen tok sin nåværende form i 2006, og har vunnet tre titler, inkludert den siste utgaven i 2023, der Ohtani ble kåret til MVP, mot USA.
Det er fortsatt uklart om Ohtani kommer til å både slå og kaste for det japanske laget, ettersom han pådro seg en albueskade og først kom tilbake på banen i juni i fjor. Men i de 158 kampene han spilte for Dodgers i den ordinære sesongen i år, slo han .282 og gjorde 55 home runs.