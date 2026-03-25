Shohei Ohtanis ublu lønn vekker bekymring for mangelen på lønnstak i MLB

Major League Baseball starter i morgen med San Francisco Giants mot New York Yankees, og frykten for en arbeidskonflikt som kan sette 2027-sesongen i fare, og til og med deltakelsen til de beste spillerne i de olympiske leker i Los Angeles 2028.

Reuters rapporterer at det har vært rykter om en streik blant spillerne, etter at lagenes eiere har diskutert innføringen av et lønnstak, ettersom MLB er den eneste store herresportligaen i Nord-Amerika som ikke har et lønnstak. Dette skaper store ulikheter mellom lagene, og Forbes rapporterer at Shohei Ohtani, superstjernen fra Los Angeles Dodgers, vil tjene 127 millioner dollar i 2026.

Av dette beløpet vil 125 millioner dollar komme fra inntekter utenfor banen, generert utenfor spillekontraktene, for eksempel fra forretninger, kommersielle sponsoravtaler, memorabilia, medieopptredener ... noe som gjør Ohtani til den høyeste inntektssummen noensinne for en aktiv idrettsutøver etter Conor McGregor i 2021.

Ifølge Reuters er Ohtanis inntekter utenfor banen mer enn seks ganger så høye som den samlede summen til de nest best betalte spillerne i MLB. De seks beste på denne listen spiller for enten Los Angeles Dodgers, New York Yankees eller NY Mets.

De økte inntektene for de beste baseballspillerne har ført til at noen lageiere har diskutert et lønnstak, men spillerne har motsatt seg dette på det sterkeste, noe som øker muligheten for en streik. Og hvis MLB-sesongen 2027 blir avbrutt, kan det hende at spillerne ikke får lov til å delta i OL i Los Angeles 2028.