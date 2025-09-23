Shokz Shokz har for vane å produsere lydprodukter av høy kvalitet, kanskje nettopp fordi de er så godt kjent med forbrukernes spesifikke bruksmønster. Man bruker ikke Shokz til hva som helst; de trenger ikke å være allsidige som sådan, de må bare være gode til det forbrukeren vil ha - et par solide, vellagede in-ear-hodetelefoner til fysisk trening.

HQ

Men likevel eksperimenterer de litt her, for det siste tilskuddet til serien følger den samme åpne strukturen som vi har sett andre prøve seg på det siste året, spesielt Bose med Ultra Open.

Her kommer Shokz OpenDots One, et forvirrende navn, men ikke et forvirrende produkt som sådan. Disse små clip-ons går ikke inn i øret, men sitter rundt det, som en ørering, noe som betyr at du umiddelbart blir kvitt den trykkende følelsen av å ha noe dyttet inn i øregangen. Det høres utrygt ut, men det er faktisk det motsatte; de sitter helt trygt i øregangen, noe som gir både komfort og stabilitet.

Du får 10 timers bruk på én lading og ytterligere 30 timer i etuiet. Det er bra, og heldigvis er det trådløs lading via Qi-standarden i etuiet også, så det er ingen kompromisser.

De bruker Bluetooth 5.4, noe som betyr at vi ikke opplevde noen tilkoblingsproblemer under testingen, og ved vanlig treningsbruk gjør OpenDots One det den skal gjøre, og med den medfølgende appen finnes det også grunnleggende EQ-innstillinger som kan justere lyden litt. Men hvis du vil være kritisk, er det også noe som mangler. Det finnes ingen støyreduksjon av noe slag, og selv om dette kanskje har vært vanskelig å få til, merker man virkelig at deler av lyden går tapt fordi Shokz ikke har forsøkt å bruke noe alternativ.

Berøringskontrollene er også litt klønete, og det er stort sett slik det er. Heldigvis trykker du ikke enhetene inn i øregangen når du bruker dem, så det hjelper litt, men den lille berøringsflaten skapte likevel noen problemer, spesielt når jeg løp.

De små 11,8 mm-driverne gir imidlertid god lyd, og med IP54-sertifisering kan du bruke dem i nesten all slags vær, selv om det ikke anbefales å svømme med dem.

Det største problemet er kanskje prisen. Du betaler rundt £180, noe som er billigere enn andre Shokz -produkter, men ikke akkurat billig. Ja, du får et par spesialdesignede, åpne øretelefoner som er solide til trening, men det er ikke noe revolusjonerende her. Det er ikke alltid nødvendig, men du får følelsen av at du betaler litt for mye for merket denne gangen.

Dette er imidlertid fortsatt et par in-ear-hodetelefoner som leverer der det betyr mest, i komfort, lyd, samtalekvalitet og batterilevetid, og det er derfor Shokz klarer å redde dagen på målstreken.