Shokz OpenFit Air

For litt over to år siden anmeldte vi vårt første Shokz-produkt, som bruker benledning for å skape lyd uten at det er nødvendig å skape en tetning med en silikonspiss inne i øregangen. Dette er for mange mer komfortabelt når man beveger seg, og det er ingen fare for at de skal riste seg løs når man er på farten.

Samtidig var det vanskelig å se bort fra at produktet, OpenRun Pro, var og er en enkelt enhet med et bånd rundt nakken. Den slags er greit nok hvis du har langt hår, men gir en litt Star Trek-aktig følelse for de med kort eller ikke noe hår. Hvis du vil spare penger, beholde benledning og bytte til et mer tradisjonelt in-ear-oppsett, er OpenFit Air veien å gå.

Med fare for å gjenta oss selv er det verdt å stoppe opp for å forklare hva dette med benledningen faktisk er, og her kan vi hente frem igjen OpenRun Pro-anmeldelsen. Benledning betyr at apparatene først og fremst er ganske åpne, slik at de ikke trenger å gå inn i ørene som sådan, men sitter rett over på siden av øreåpningen. Hele enheten vibrerer så, og det er vibrasjonene mot hodeskallen som skaper lyden. Det høres skummelt ut, og det er det faktisk også første gang ettersom effekten også kan kjennes tydelig mot huden, litt som en slags haptisk tilbakemelding i enkelte spillhodesett. Det er imidlertid også en rekke umiddelbare fordeler, som det faktum at OpenRun Pro aldri trenger å justeres under bruk, selv når du virkelig rister på hele kroppen. De sitter der de skal og er overraskende behagelige å bruke, bortsett fra den nevnte milde ristingen, som bare merkes når du står stille.

OpenAir Fit har imidlertid sløyfet hodebåndet og har i stedet to typer klips som går rundt øret. Det er ikke en unik design, men utfordringen med å feste enheter i øregangen uten en tetning som holder dem på plass, er løst på en elegant måte. I tillegg er de like sikre som OpenRun Pro.

Det er enda flere gode nyheter, for mens OpenRun Pro koster 160 pund kan du få OpenAir Fit for 120 pund. Du får et tradisjonelt ladeetui som gir deg ca. sju timers bruk, og det er ytterligere 22 timer i etuiet. Det er ganske mye, spesielt når de kun er designet for å brukes under fysisk aktivitet. Du får også den samme IP54-sertifiseringen og Bluetooth 5.2-tilkobling - alt er her, og OpenAir Fit oser ikke av budsjettvennlighet, men av bevisst design til det maksimale.

Det er et berøringspanel på hver av de to enhetene, akkurat som tradisjonelle in-ear-øretelefoner, og de fungerer på samme måte, slik at du kan styre musikkavspilling, ta imot anrop og alt annet du normalt ønsker, selv under en løpetur. Det beste er imidlertid utvilsomt lydkvaliteten. Her er det ikke brukt tradisjonelle drivere, men la oss bare si at disse definitivt er bedre enn de dyrere OpenRun Pro etter vår mening, noe som selvfølgelig fjerner behovet for et mye dyrere produkt, men viser at Shokz er klare til å ta kvantesprang fremover, selv på bekostning av markedsprisene.

Dette er det beste tilbudet på markedet, tør vi påstå, for til den prisen er det vanskelig å forestille seg en mer kompetent pakke enn dette.