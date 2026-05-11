Shokz OpenFit Pro

Vi har ved flere anledninger vært ganske begeistret for Shokz' tilnærming til lyddesign, og deres siste OpenFit Air var spesielt imponerende av flere grunner. Nå prøver de å gjenta suksessen med OpenFit Pro, den absolutte flaggskipmodellen innenfor dette "åpne" designparadigmet. Prisen er høy, 220 pund, noe som absolutt ikke er ubetydelig, men nå som det ser ut til at det finnes et publikum som ønsker in-ear-hodetelefoner uten silikonpropper i øregangen, er tiden kanskje inne.

Ok, så hva får du egentlig for pengene? Dette er fortsatt et par åpne "in-ear"-hodetelefoner, om du vil, som kommer i et bredt, men tynt etui laget av ganske stilig soft-touch-plast, som støtter trådløs lading. Både etuiet og enhetene er IP55-sertifisert, og det er en ganske vill Bluetooth 6.1-tilkobling som gir tilgang til en sterk forbindelse, bedre rekkevidde og, selvfølgelig, dobbel tilkobling med flere enheter om gangen.

De er fortsatt store, kanskje til og med for store. Man kan selvfølgelig argumentere for at aspekter ved denne størrelsen forsvinner ettersom mye av dem er "skjult" bak øret, men jeg har en teori om at disse kunne krympes ytterligere, om ikke annet så for utseendets skyld.

Det er 11x20 millimeter "Shokz SuperBoost"-drivere med dobbeltmembran i hver, noe som muliggjør bruk av Dolby Atmos. I tillegg kommer noe så tilsynelatende selvmotsigende som aktiv støyreduksjon i et par enheter som er "åpne" og ikke lukker øregangen. Alt dette er teknisk sjargong, og det viktigste her er at lyden er overraskende dyp, fyldig og velbalansert. Du kan kjenne at enheten gir litt etter under tung bass, altså en slags vibrasjon, men alt i alt gjør Shokz det veldig bra her, og det gjelder alt fra den holistiske, mystiske, nesten filmatiske lyden til Laura Misch til en tung podkast fra Third Ear. Det fungerer rett og slett.

Den aktive støydempingen er litt pussig, for selv om du kan kjenne at den sliter med å "rydde opp" i et gitt støybilde, enten det er en travel bygate eller plutselig roping og skriking på en fullsatt buss, er den ikke på langt nær så effektiv som du finner i enheter som naturlig lukker øregangen, enten via over-ear- og on-ear-hodetelefoner eller tradisjonelle in-ears. Men samtidig vil jeg ikke si at de ikke gjør noen forskjell, for du kan høre effekten, og det er en mer isolert lyd enn om Shokz ikke hadde prøvd dette i det hele tatt.

Det er relativt lett tilgjengelige fysiske knapper som kan settes opp som du ønsker, og de fungerer glimrende. Det er fint å se at fysiske knapper gjør comeback i så stor grad, for det gir så mye mer mening når man ikke kan se knappene og må finne dem utelukkende ved hjelp av berøring og muskelminne.

Samtidig er det verdt å påpeke at dette er de mest isolerende "åpne ørene" jeg har testet, og det er vel noe paradoksalt med det utsagnet? Ja, du kan bare slå det av og være glad for at du har muligheten, men hele poenget er at den gjennomsnittlige kjøperen ønsker å være mer til stede og ikke isolere seg når han eller hun trener, løper eller beveger seg rundt, ikke sant?

Derfor er det verdt å påpeke at Shokz' OpenFit Air, som vi anmeldte i 2024, er tilgjengelig for betydelig mindre akkurat nå, og selv om de ikke har noe som høres fullt så bra ut, gir de deg Shokz' byggekvalitet, solid samtalekvalitet og mange av de samme funksjonene for ... vel, en tredjedel av prisen. Men OpenFit Pro er fortsatt et stort sprang fremover når det gjelder lydkvalitet i hodetelefoner med åpne ører, og kombinert med trådløs lading, solid IP-klassifisering og Shokz' oppmerksomhet på detaljer, er det definitivt et publikum som bare vil ha "de beste Shokz", og det er det de får her.