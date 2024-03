Shooter McGavin forteller at Happy Gilmore 2 er under utvikling.

HQ

Happy Gilmore Happy Gilmore er sannsynligvis manges favorittfilm med Adam Sandler, og komedien fra 1996 er fortsatt ikonisk på mange måter. Hvis du er en fan av hockey- og golffilmen, vil du utvilsomt bli ekstatisk over å høre at en oppfølger skal være under utvikling, og at den har kommet ganske langt, for den saks skyld.

I en samtale med et amerikansk radioprogram, Clevelands 92.3 The Fan on Friday (takk, World of Reel), nevnte Christopher McDonald, kjent for å spille Shooter McGavin i originalfilmen, at Adam Sandler allerede har skrevet et manus til oppfølgeren og vist det til ham.

"Jeg traff Adam for omtrent to uker siden, og han sa til meg: 'McDonald, dette kommer du til å elske'. Jeg sa: 'Hva?' Han sa: 'Hva sier du til det', og viste meg det første utkastet til Happy Gilmore 2."

McDonald fortsatte: "Kanskje du burde kutte det ut (av dette opptaket), for jeg vil ikke lyve, men han viste meg det, og jeg tenkte: 'Det hadde vært fantastisk'. Så det er på trappene. Fansen krever det, for pokker."

Vi har ikke hørt noe offisielt om denne oppfølgeren ennå, men med tanke på at Netflix og Sandler er som to alen av et stykke i samme stykke for tiden, er det kanskje rimelig å anta at oppfølgeren vil bli laget og finansiert av strømmetjenesten for en eventuell lansering på plattformen.