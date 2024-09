Shooter McGavin venter tilbake i Happy Gilmore 2

Nylig avslørte Netflix at Happy Gilmore 2 hadde startet produksjonen, og at komedieoppfølgeren var i ferd med å filme før den til slutt får sin debut på Netflix. Nå har strømmetjenesten bekreftet at et par av de tilbakevendende stjernene vil gjenta rollene sine, og at et nytt rollebesetningsmedlem også blir med i kampen.

Spesielt snakker vi om Happys elskede Virginia Venit, spilt av Julie Bowen, og hans nemesis Shooter McGavin, portrettert av Christopher McDonald. I tillegg til denne duoens tilbakekomst er Benito Martínez Ocasio med i en ny og uannonsert rolle.

Happy Gilmore 2 har ennå ingen fast premieredato, men ettersom den filmes nå, virker det ikke helt utelukket med premiere i 2025.