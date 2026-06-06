Shot One Fighters ønsker å kombinere 2.5D-kamphandling og roguelite-spill

Under Day of the Devs-utstillingsvinduet dukket utvikleren Red Moon Workshop opp for å presentere et nytt blikk på det kommende 2.5D-kamp roguelike-spillet kjent som Shot One Fighters.

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I dette prosjektet tar spillerne på seg rollen som en av en rekke karakterer, og fortsetter deretter med å gå opp i nivå og forbedre den fighteren ved å oppdage kraftige gjenstander og nye bevegelsessett som vil hjelpe deg med å unnslippe et univers som blir fortært av et paradoks.

Vi er ennå ikke informert om den faste utgivelsesdatoen for spillet, selv om vi vet at det vil lanseres på PC, men du kan se en håndfull nye bilder av Shot One Fighters nedenfor som fanger 2.5D-spillingen og setter søkelyset på den slående kunstretningen.