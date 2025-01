Shovel Knight besøker Yooka-Replaylee

HQ

Playtonic Games hadde en hyggelig overraskelse på lager tirsdag kveld, og viste en ny trailer for Yooka-Replaylee (en remaster av Yooka-Laylee), der ingen ringere enn Shovel Knight dukker opp. Ifølge den svært knappe informasjonen er han "shinier and shovelier than ever" og har tilsynelatende sitt eget oppdrag i spillet.

Og det er dessverre alt vi vet for øyeblikket, og når spillet faktisk vil bli utgitt har vi ingen anelse om. Det er imidlertid kunngjort for både PlayStation 5 og Xbox Series S / X - og det ser også ut til å være på vei til Switch 2, eller hvordan tolker du denne meldingen på den offisielle nettsiden:

"Yooka-Replaylee vil kunne spilles på PS5, Xbox Series-konsoller og ... Nintendo? (Åh mystisk. Vi har mer om det så snart som mulig!)"

Sjekk ut Shovel Knights gjesteopptreden nedenfor.