Shovel Knight inntar Ubisofts For Honor

For Honor passerer 20 millioner spillere den 25 april 2019 klokken 23:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Når man jobber som såkalt spilljournalist må man "dessverre" gå videre fra noen gode spill før man egentlig ønsker for å holde seg oppdatert på de nyeste spillene. Derfor...