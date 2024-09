Shovel Knight konsert kommer til New York og Los Angeles

HQ

En gang var det bare et lite indieprosjekt, og nå er det en populær og omfattende franchise som inkluderer flere unike spill og til og med av og til overskrider møter på andre medier også. Et eksempel på når Shovel Knight kommer til å gjøre dette, er i Shovel Knight Live: Steel Thy Concert -showene som etter planen skal arrangeres i New York og Los Angeles neste år.

I en pressemelding heter det at publikum "blir tatt med på et eventyr som er den blå graveren verdig, og får høre elskede melodier fra Shovel Knight -serien forvandlet til et live orkester- og rockeensemble. Det blir en live-samtale med utviklerne bak indie-mega-hiten som feirer tiårsjubileum i år. I tillegg blir det mulighet til å møte medlemmer av Yacht Club Games-teamet eksklusivt for VIP-billettinnehavere."

Selve showet arrangeres av den Grammy-vinnende artisten Charlie Rosen og Shovel Knights komponist Jake Kaufman, med sistnevnte i spissen for et 10-manns band som fremfører noen av seriens mest elskede musikk og låter foran HD-opptak fra spillet.

Det første showet vil bli holdt i LA på The Fonda Theatre den 19. januar 2025, mens det andre er planlagt på The Town Hall i NYC den 22. februar 2025. Billetter til begge arrangementene legges ut for salg henholdsvis 6. september og 13. september.

