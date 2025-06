Shovel Knight-skaperen presenterer Mina the Hollower på Summer Game Fest

HQ

Under det svært fartsfylte Summer Game Fest showet presenterte utvikleren Yacht Club Games, kjent for å være skaperen av Shovel Knight, den helt nye IP-en som de vil lansere i sin helhet til høsten.

Spillet, som går under navnet Mina the Hollower, er et 8-bits eventyr som byr på grafikk i stil med Game Boy Color kombinert med et fartsfylt og kampdrevet gameplay. Det har gotiske skrekkrøtter, et ovenfra-og-ned-perspektiv, et nydelig lydspor i MSX-stil, et eksentrisk persongalleri, utfordrende bosskamper som skal overvinnes, og i bunn og grunn alt det vi forventer av det talentfulle retro-elskende teamet på Yacht Club.

Den offisielle beskrivelsen for Mina the Hollower forklarer: "Stig ned i en skremmende verden av actioneventyr i Mina the Hollower. Ta kontroll over Mina, en berømt hollower som kastes ut i et desperat oppdrag for å redde en forbannet øy. Grav deg ned under farer og monstre, pisk fiender til glemsel, og utstyr deg med et arsenal av våpen og pyntegjenstander. Utforsk en enorm verden fylt med pikselperfekt grafikk, mesterlig gameplay, bestialske sjefer og smittende musikk. Møt en rekke bisarre karakterer, let etter hemmeligheter på en rekke eksotiske steder, og opplys det allestedsnærværende mørket i Mina the Hollower, et helt nytt spill fra utviklerne som ga deg Shovel Knight!"

For de som er interessert i å sjekke ut Mina the Hollower, lanseres spillet 31. oktober på tilsynelatende bare PC, men du kan få en forsmak på handlingen allerede nå i form av en demo på Steam som inneholder progresjon som vil bli videreført til det fullstendige spillet når det debuterer på Halloween.