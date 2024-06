Shovel Knight utviklerne annonserer en showcase for neste uke

HQ

Det er ikke bare Summer Game Fest, Xbox Games Showcase og Ubisoft Forward vi kan se frem til de kommende dagene. Vi venter blant annet på en Nintendo-stream, og det er også andre selskaper som har aktiviteter planlagt.

En av dem er Yacht Club Games (Shovel Knight). I går kveld ble det bekreftet at vi kan forvente en 20-minutters strøm kalt Yacht Club Games Presents, som feirer Shovel Knight's tiårsjubileum og lover "nye kunngjøringer, spesielle arrangementer, ferske varer og blendende overraskelser".

Vi krysser fingrene for mer informasjon om studioets kommende Mina the Hollower, men det er ingen tvil om at folk flest håper på en skikkelig oppfølger til Shovel Knight. Den 14. juni kl. 20:30 er det på tide å høre hva Yacht Club Games har i vente for oss.