Shred som en Rathalos med denne Monster Hunter-elektriske gitaren

For å markere 20 år med Monster Hunter, og uten tvil for å feire ankomsten av Monster Hunter Wilds også i slutten av februar, har Capcom gått sammen med gitarlegender Fender for å lage en spesialutgave av elektrisk gitar basert på Rathalos-monsteret fra serien.

Gitaren er et kostbart og fullt fungerende instrument som har en satinpolyesterfinish på en kropp av or, en 3-sadlet vintage-style strings-through-body tele med skråstilte messingrørsadler, låsbare tunere i vintage-stil, 22 medium-jumbo bånd for enkel bøying, og en Rathalos humbucking i halsposisjon, Rathalos single coil i broposisjon, et spesielt Rathalos-innlegg og til slutt en Rathalos-inspirert spesialgrafikk over hele gitarkroppen.

Fender legger til: "Gitaren symboliserer den formidable kraften til ilddragen Rathalos, ofte kalt "King of the Skies", og ansett som et ikon i spillserien "Monster Hunter". Rathalos' majestetiske tilstedeværelse er omhyggelig inkorporert i hele instrumentet, med ikonet på bakstykket og 12. båndinnlegg, de karakteristiske fjær- og flammemønstrene samt laugsmerket på forsiden av kroppen. Fra den originale kroppsfargen til plekterbeskyttelsen i skilpaddeskinn og svart hardvare inspirert av Rathalos' dominerende voldsomhet gjør dette til en unik gitar."

Gitaren vil bli levert i 2025 på en uspesifisert dato, alt til en pris av £1,849. Ville du spilt på en Rathalos-gitar?

