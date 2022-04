HQ

Vi har de siste årene fått en del vintersportspill som fokuserer på den litt sprøere siden av å ha det gøy i bakken, for eksempel Steep og Riders Republic. Nye Shredders velger imidlertid å droppe vingedrakene og fokuserer i stedet helt og holdent på snowboard. Og her er det frihet som gjelder.

For er det noe dette spillet har så er det en frihetsfølelse. Vi kan kjøre i prinsipp hvor enn vi vil i bakkene. Følg den fine veien ned og gjør det trygt, kjør i den dype snøen og finn dine egne hopp og veier eller bruk de forskjellige hindrene som finnes i freestylebakkene - valget er vårt. Alle typer triks du måtte ønske å gjøre på et snowboard kan gjøres. Imidlertid skulle jeg ønske at det var en slags liste over alle triks lett tilgjengelig. Historiemodusen går gjennom triks og du kan gjøre, men så må du huske dem selv. Dette førte til at jeg stort sett brukte bare to, kanskje tre forskjellige triks hver gang fordi de var lettest å huske.

For å få det ut av verden nevner jeg historiemodusen allerede nå. Den er virkelig noe som bør nevnes, samtidig som den egentlig ikke fortjener å bli nevnt. Historien er nemlig veldig dårlig. Den handler om en gjeng snowboardere som ønsker å bli kjent på nett. Den perfekte timingen fører til at en representant fra et klesmerke ser disse gutta og deretter handler alt om å imponere og om forskjellige klær. Opplegget er vanligvis "åh, vi må få flere til å se videoene våre, så gjør disse kule triksene" og så kjører du ned bakken og gjør triksene du må gjøre for dette. Fullfør dem og gå videre til neste oppdrag. Det er også noen morsomme aktiviteter involvert, som å kjøre opp bakker hengende bak en snøscooter eller hoppe gjennom skilt, men helhetlig sett er det ganske likt fra oppdrag til oppdrag. For å gjøre vondt verre er stemmeskuespillerne virkelig ikke gode. Faktisk ganske elendige. Det som kunne vært kult snowboardprat for de hardbarkede blir i stedet noe der mellomsekvensene like gjerne kan hoppes over. Det er absolutt ingen verdi i å se på dem.

Det er litt der problemet med Shredders ligger. Det er helt kanon i bakken, men utover det er det ikke mye å hente. Og det er bare en viss mengde du gidder før det ikke lenger er noe gøy. Akkurat som med ekte ski eller snowboard. Jeg sier ikke at det ikke er gøy, men etter å ha kjørt noen ganger kommer det en snikende følelse av at det nok er på tide med en siste tur og at det snart er slutt på moroa. Shredders er med andre ord morsomt, men bare i korte økter. Å kjøre ned bakker og hoppe uten noe egentlig mål er ikke noe som får meg til å bli. Poeng tildeles under turen. Bedre triks gir flere poeng. Skulle du tryne kan du velge å enten prøve deg på hoppet på nytt eller starte på nytt fra begynnelsen.

Du må imidlertid huske at dette ikke kommer fra noe stort studio, men i stedet fra delvis svenske Foampunch. Det ser ut til at de virkelig brenner for snowboard, da det viktigste i et spill som dette, altså selve brettkjøringen, er perfekt utviklet. Det vil selvsagt ikke tilbys grafikk som blåser oss av stolen, men spillet ser relativt bra ut. De har valgt å rett og slett fullstendig eliminere ansiktsuttrykk på samtlige karakterer, selv de berømte førerne som Kevin Backström og Jamie Anderson. I stedet har alle skibriller og munnen tildekt. Det var nok et godt valg, for da kunne det grafiske fokuset legges andre steder. Spillet lider fortsatt av noen tekniske problemer som påvirker innlevelsen. Disse inkluderer lagg og tidvis dårlig bildeoppdateringsfrekvens. Det skjedde ofte nok til at det ble irriterende, men forhåpentligvis fikses dette med en fremtidig oppdatering.

For å få den beste mulige følelsen har utviklerne tatt i bruk begge styrespakene (bremsing skjer for eksempel med den høyre styrespaken). Dette fører dog til at du ikke har kontroll over kameraet. Jeg hadde flere ganger lyst til å se bak meg, og av gammel vane brukte jeg høyre spak, men i stedet for å endre kameravinkel bremset jeg helt ned. Ikke verdens undergang, men litt ekstra kamerakontroll hadde ikke skadet når man ønsker å nyte utsikten mens man kjører nedover fjellveggen.

Shredders er laget for én ting, og det er kjærligheten til snowboard. Og så lenge vi kan stå på brettet og kjøre ned bakkene, er det en fryd. Når det kommer til ren og enkel snowboarding er det ikke mange spill slår dette. Det er derfor synd at alt rundt reduserer helhetsfølelsen betraktelig. Hvis du vil bruke en kveld her og der på å utføre kule triks er det definitivt verdt det, spesielt siden det er utgitt direkte på Xbox Game Pass. Men ikke forvent at dette er noe du kommer til å spille aktivt i flere måneder fremover.

