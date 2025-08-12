Shrek 5 forsinket til juni 2027

HQ

Shrek 5 er blitt forsinket. Animasjonsfilmen kommer ikke lenger på kino i desember 2026, og har i stedet blitt flyttet til en premiere i juni 2027. Dette er den andre forsinkelsen for Shrek 5.

Den nye utgivelsesdatoen er nå 30. juni 2027. Dette setter Shrek 5 opp mot den etterlengtede Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, som er satt til å lanseres en uke før. Deadline rapporterer at det ikke ble gitt noen ekstern grunn til forsinkelsen, men med tanke på sprøytenarkomanen rundt Shrek IP, kan det være noe stort press på DreamWorks for å få denne filmen riktig.

En annen Universal-animasjonsfilm, et prosjekt uten tittel fra Illumination, ble flyttet fremover i utgivelseskalenderen. Den vil nå slippes den 16. april 2027, og flyttes fra Shrek 5s tidspunkt den 30. juni.

Mike Myers, Eddie Murphy og Cameron Diaz kommer tilbake for Shrek 5, med Zendaya som Shreks datter. Vi vet ikke om Shreks andre barn vil dukke opp, men det har vi en stund igjen til å finne ut av.