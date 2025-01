Shrek 5 utsatt til desember 2026

HQ

Fans av den elskede Shrek-franchisen må vente ytterligere seks måneder på å se det grønne trollets siste eventyr. Ifølge Collider har Universal flyttet utgivelsesdatoen for Shrek 5 fra 1. juli 2026 til 23. desember 2026. Selv om plottdetaljene fortsatt er knappe, er den opprinnelige rollebesetningen, inkludert Mike Myers, Cameron Diaz og Eddie Murphy, satt til å gjenta rollene sine. Forsinkelsen gjør at premieren faller sammen med seriens 25-årsjubileum, noe som lover et festlig comeback.

Gleder du deg til å se Shrek 5?