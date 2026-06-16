Shrek og Donkey får det hardt i en teaser til « Shrek 5 »

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Det er omtrent ett år til « Shrek 5 » kommer på kino, da den etterlengtede animerte oppfølgeren har premiere 30. juni 2027. Mens vi jevnlig får små drypp av ny informasjon om filmen, har DreamWorks og Universal Pictures nå delt en teasertrailer for filmen, som gir et mer omfattende innblikk enn den opprinnelige bekreftelsen for en god stund siden.

Traileren gir en forsmak på handlingen, der vi ser Mike Myers’ Shrek, Eddie Murphys Esel, Cameron Diaz’ prinsesse Fiona og barna deres dra ut på et eventyr – uten tvil et som på en eller annen måte innebærer et gjenmøte med Zendayas datter, kjent som Felicia, siden hun bare dukker opp veldig, veldig, veldig kort i denne traileren.

Sjekk den ut nedenfor – den gir også korte glimt av Skyler Gisondos Farkle og Marcello Hernandez’ Feargus, Felicias to brødre og Shrek og Fionas to andre barn. Spoileradvarsel: Hele familien havner i fengsel, og Pepperkakemannen ser ut til å få gumdrop-rumpeimplantater...