Shrinking, Jason Segels komedieserie på Apple TV+ sammen med Harrison Ford, kom tilbake til Apple TV+ med sesong 2 denne uken. Det viser seg at i tillegg til å se frem til en hel sesong med TV som vil sendes ukentlig, kan vi også forvente at showet også kommer tilbake i fremtiden for en tredje sesong.

Dette har blitt bekreftet av Apple TV+ i et innlegg på sosiale medier, hvor vi blir informert om at Shrinking har blitt fornyet for sesong 3. Vi vet ikke noe mer for øyeblikket, men med tanke på at sesong 1 debuterte i begynnelsen av 2023, kan vi kanskje se på at sesong 3 slippes enten sent i 2025 eller tidlig i 2026.

Er du spent på mer Shrinking?