Shrinking returnerer til Apple TV i januar for sin tredje sesong

HQ

Apple TV I januar kan Apple TV-fansen starte det nye året med å se nye episoder fra en av fansens favorittserier. Jason Segel og Harrison Ford-ledede Shrinking kommer tilbake til streamingplattformen så snart som 28. januar, og for å markere denne avsløringen har en rekke nye bilder blitt delt.

Du kan se de forskjellige nye snuttene på showet nedenfor, og når det gjelder premieren på sesong 3, har det blitt bekreftet av Variety at den vil begynne med en times lang spesial, som vil være den lengste episoden av showet til dags dato. Etter dette kan du forvente ukentlige episoder frem til sesongen avsluttes 8. april.

Når det gjelder resten av rollebesetningen for Shrinkings tilbakekomst, er de faste skuespillerne Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell og Ted McGinley alle tilbake, med tilbakevendende cameos fra Brett Goldstein, Damon Wayans Jr, Wendie Malick og Cobie Smulders, mens rollebesetningen er forsterket av Jeff Daniels og Michael J. Fox.