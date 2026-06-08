Shroom and Gloom lanseres på PC i sommer

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Under PC Gaming Show var utgiveren Devolver Digital til stede, blant annet ved å dele en oppdatering på dobbeltdekkbyggeren fra Team Lazerbeam, et spill kjent som Shroom and Gloom.

I utstillingsvinduet fikk vi vite at planen er at spillet skal debutere på PC så snart som i sommer, selv om det ikke ble gitt en fast dato for debuten. Det som ble delt, var nyheten om at en ny demo for spillet nå er tilgjengelig, som inkluderer nytt gameplay som ikke tidligere var tilgjengelig i den tidligere demobuildingen.

For de som ikke er kjent med Shroom and Gloom, ber spillet spillerne om å bygge to forskjellige kortstokker med kort som kan spilles for å overvinne sopptrusler og utgjøre vanvittige megakomboer. Tanken er å bruke disse mekanikkene til å kjempe seg inn i hjertet av The Gloom og til slutt overvinne sopproblemet.

Med denne nyheten i bakhodet kan du se en ny trailer for Shroom and Gloom nedenfor.