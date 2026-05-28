Shroud blir med Jacksepticeye og Khaby Lame i 007 First Light

IO Interactive har møtt en god del kritikk for sin beslutning om å inkludere påvirkere i 007 First Light, med mange tilbakemeldinger på valget om å vise TikToker Khaby Lame i action-eventyrtittelen.

Men det viser seg at Lame bare er en person som vises i 007 First Light, da både Jacksepticeye og Shroud også har roller i spillet, spesielt i London-klubbnivået i tittelen, med Jacksepticeye som en klubbansatt og Shroud som en dapper-kledd gjest.

Med disse avsløringene i bakhodet, er det store spørsmålet hvor mange andre influencere IO Interactive har utnyttet for cameo-opptredener i 007 First Light. Har du lagt merke til noen karakterer som ser ut til å se kjent ut?