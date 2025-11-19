Shroud kritiserer The Game Awards etter Arc Raiders GOTY-snub

HQ

Shroud, den stadig populære streameren, har nok en gang landet seg i noe varmt vann - etter å ha beskyldt The Game Awards for å være en rigget begivenhet. Som noen av dere kanskje vet, er Shroud en stor fan av Arc Raiders, et spill vi også har berømmet her på Gamereactor (les anmeldelsen her). Så da årets nominasjoner til The Game Awards ble presentert, og Arc Raiders knapt fikk noen omtale i det hele tatt - ble Shroud tydelig forbanna på Steam og kalte ut arrangementet - og sa :

"Nok en gang, nok et år, nok et rigget år. Det er galskap"

Da Donkey Kong Bananza så endte opp med å bli et av spillene som ble nominert til Årets spill, gikk Shroud helt av skaftet :

"Hvem faen er det som spiller Donkey Kong Bananza? Ingen spiller Donkey Kong Bananza. Ingen. Det er jo helt sinnssykt"

Shroud hevdet at verden rett og slett "ikke er klar" for AI-drevne spillopplevelser, og han antydet seriøst det faktum at juryen består av en gjeng feiginger - som tydeligvis bare nominerer det de anser som sikre kort. Da Arc Raiders i det minste fikk en nominasjon i en annen kategori, følte han at det var en liten trøst, men helhetsinntrykket fra Shroud var tydelig.

Det er selvfølgelig absolutt ikke grunnlag for påstanden hans. Og at showet på noen som helst måte er rigget, er rett og slett en ren foliehatt-konspirasjon. Spesielt med tanke på at det består av både spilljournalister og bransjefolk. Mest sannsynlig er han bare veldig skuffet over at favorittspillet hans ikke fikk den anerkjennelsen han mente det fortjente.

Synes du Arc Raiders burde ha vært blant de nominerte til Årets spill?