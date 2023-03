Shuei Yoshida å bli tildelt en BAFTA Fellowship for sin fremragende karriere

HQ

Utvelgelsesprosessen til BAFTA Awards-kandidatene 2023 pågår fortsatt, men det er en vinner som allerede har navnet sitt inngravert i gull på det maskeformede trofeet. Vi snakker om PlayStation-legenden og videospillindustriens pioner, Shuhei Yoshida.

Den japanske Sony-sjefen er for tiden ansvarlig for PlayStation indie-videospillutgivelsesfløyen. Av denne grunn besøkte han Spania på slutten av fjoråret for å delta på BIG Conference i Bilbao, hvor han også ble hedret med arrangementets første ærespris noensinne, det samme som skjedde for mange år siden på Barcelona Gamelab 2014. Fremfor alt skylder vi ham for å spille en grunnleggende rolle i opprinnelsen til PlayStation: han var en av selskapets viktigste støttespillere da Ken Kutaragi jobbet med de tidlige fasene av prosjektet, og han måtte kjempe hardt for å få japanske spillstudioer til å tilpasse spillene sine til en ny plattform.

Yoshida-san har fortsatt å drive teknologiske fremskritt på videospill, og et av hans siste sterkeste forslag var PS VR2, som ser ut til å ha hatt en flott første mottakelse.

Fra Gamereactor-redaksjonen er vi begeistret over denne anerkjennelsen, og alt vi har igjen å si er: Gratulerer, Yoshida-san!