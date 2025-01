Shuhei Yoshida analyserer årsakene bak PS Vitaens fiasko

HQ

Tidligere Sony-sjef Shuhei Yoshida delte nylig sin innsikt i et nytt intervju om PS Vita og hvorfor den lille håndholdte konsollen mislyktes på markedet. Til tross for sin imponerende maskinvare for den tiden og konkurransedyktige priser, kunne Sonys håndholdte konsoll aldri konkurrere med Nintendos 3DS, og solgte til slutt bare mellom 10 og 15 millioner enheter - i sterk kontrast til forgjengeren, som solgte over 80 millioner enheter.

Ifølge Yoshida var en av hovedårsakene til Vitaens fiasko at Sonys ressurser var delt mellom Vitaen og PlayStation. Han forklarte at selskapet prioriterte PlayStation 4, noe som førte til at Vita ble satt litt på sidelinjen. Yoshida innrømmet også at beslutningen om å bruke Vita-eksklusive minnekort skapte et betydelig problem, spesielt siden det tvang forbrukerne til å bære ekstra kostnader.

Han nevnte også konsollens bakre berøringsplate, som virket lovende under utviklingen, men som sjelden ble brukt i spill og til slutt ble en unødvendig ekstrakostnad. På samme måte påpekte han at den vakre OLED-skjermen, selv om den var imponerende, var en unødvendig utgift, og at den til slutt ble erstattet av en mye billigere LCD-skjerm i senere modeller.

Til slutt antydet Yoshida at mangelen på TV-utgang på Vitaen hadde en negativ innvirkning på salget. Tidlige prototyper av Vita hadde denne funksjonen, men den ble fjernet fra den endelige produksjonsmodellen, noe som begrenset hvordan forbrukerne kunne bruke enheten.

Hva synes du om Vitaen, og spiller du fortsatt på den lille konsollen i dag?