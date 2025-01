Shuhei Yoshida ber om unnskyldning for PSVR2

HQ

Tidligere PlayStation-sjef Shuhei Yoshida stilte nylig opp på et lengre intervju på Kinda Funny Gamescast, hvor han diskuterte ulike temaer, deriblant PSVR2. Til tross for at maskinvaren er mindre enn to år gammel, føles den allerede nesten helt glemt av både utviklere og kunder. Yoshida uttrykte skuffelse over dette og kom til og med med en unnskyldning for PSVR2 med følgende ord :

"Jeg beklager, jeg tok feil, PSVR2 ble ikke den neste PS2."

Yoshida, som trakk seg fra sin lederrolle for nesten fem år siden for å fokusere på utvikling av indiespill, hadde sannsynligvis begrenset innflytelse over lanseringen av PSVR2, som kom mer enn tre år etter at han skiftet rolle. Likevel følte Yoshida seg tvunget til å be om unnskyldning for dens eksistens.

Det er ingen hemmelighet at headsettet ikke har levd opp til forventningene. Selv om PSVR2 generelt fikk positive anmeldelser, også blant kundene, har Sony avstått fra å dele offisielle salgstall - noe som ofte anses som et dårlig tegn. Dessuten har Sony Studios bare gitt ut ett spill til enheten: Horizon Call of the Mountain.

Hva er dine tanker om PSVR2, og hvorfor tror du headsettet ikke har vært en større suksess for Sony?