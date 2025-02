Shuhei Yoshida forteller om hvordan Playstation fikk navnet sitt

HQ

I et nylig publisert intervju med MinnMax avslørte tidligere Playstation-sjef Shuhei Yoshida hvordan Sonys ikoniske konsoll fikk navnet sitt. Navnet ble skapt av konsollens far, Ken Kutaragi, som baserte "Playstation" på begrepet "workstation". I utgangspunktet møtte dette valget intern motstand, særlig fra Sonys amerikanske ledelse, som mente at "Playstation" hørtes for barnslig ut. Til tross for innvendingene ble det til slutt besluttet å beholde navnet - og resten er, som de sier, historie. Sjekk ut intervjuet nedenfor.

