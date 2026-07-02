Shuhei Yoshida kommer med en brutalt ærlig anmeldelse av « Steam »-maskinen: «Vanskelig å anbefale til folk»

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Er du en av de heldige som har fått tak i en forhåndsbestillingsinvitasjon til Steam Machine? I så fall bør du kanskje vente med å kjøpe en av enhetene, eller kanskje kansellere en eventuell forhåndsbestilling du har gjort, i hvert fall hvis tilbakemeldingene fra den tidligere Sony-veteranen Shuhei Yoshida betyr noe for deg.

På sosiale medier har den tidligere presidenten for Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios delt noen tanker etter å ha fått testet Valves nyeste maskinvareinnovasjon, og han er langt fra imponert.

Yoshida bemerker ganske enkelt at «3D-ytelsen er bare... meh», og at systemet anbefaler 1080p-oppløsning, noe Yoshida kritiserer ved å spørre «er jeg tilbake til PS4-dagene?» I tillegg forklarer han at oppstartstiden for spill er «looooooong» og at prislappen rett og slett er «uvennlig».

Han påpeker riktignok at det finnes noen «fantastiske funksjoner» som oppstartsalternativet på Steam Controller, det «brukervennlige» systemgrensesnittet, den utskiftbare frontplaten og de tilfeldige oppstartsvideoene.

Men ingen av disse positive funksjonene er nok til å hindre Yoshida i å avslutte med en ganske brutal konklusjon: «Vanskelig å anbefale til folk, med mindre det er til forskningsformål.»

Så kanskje Valve ikke har en vinner på hånden med Steam Machine? Uansett er det verdt å huske at dette bare er én persons tanker om enheten, og at den offentlige dommen ikke vil falle før fansen virkelig har hatt nok tid med Steam Machine, nå som den nylig har begynt å bli levert over hele verden.