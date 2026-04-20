Shuhei Yoshida sier at han ble degradert av PlayStation-sjefen fordi han ikke ønsket å følge "latterlige" ordrer

Det kom som en bombe i november 2024 da PlayStation-veteranen Shuhei Yoshida plutselig kunngjorde at han ville forlate Sony etter 31 år. På det tidspunktet var han sjef for PlayStation Indies, men hadde tidligere vært president for SIE Worldwide Studios. Det virket da som om han hadde tatt et steg nedover karrierestigen i stedet for oppover, ettersom mange tidligere hadde trodd at han ville bli sjef for hele PlayStation-divisjonen i stedet for Jim Ryan i 2019.

Det skjedde tydeligvis ikke, og Yoshida sa i et intervju med Game File i fjor at han trodde det var på grunn av hans kjærlighet til spill og at han ikke først og fremst var en forretningsmann :

"Sannsynligvis fordi de ikke stolte på at jeg kunne ta de beste forretningsbeslutningene... Jeg har alltid ønsket å gjøre noe interessant, du vet, noe nytt eller innovativt som aldri har blitt gjort før, som kan bli det store i fremtiden, [den] typen ting.

"I stedet foretrakk Sony forretningsorienterte mennesker, sa han på den tiden, og begrunnet det med at "Kaz [Hirai], Andrew [House], Jim Ryan, alle forretningsfolk, ikke sant? Så det må være en grunn til det."

I forrige uke dukket Shuhei Yoshida opp på det australske spillarrangementet ALT: GAMES, hvor han delte (via TWIV) mer om hva som skjedde bak kulissene da han ble degradert hos PlayStation, på Jim Ryans ordre :

"Jeg hjalp Santa Monica med å lage God of War, Naughty Dog med å lage Uncharted og The Last of Us, og Sucker Punch med å lage det vakre Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima var et av de siste spillene jeg jobbet med som president for Worldwide Studios.

"Men i 2019, etter 11 år som leder for førstepartsutvikling, fikk jeg sparken fra rollen."

Yoshida har tidligere sagt at han fikk et ultimatum om enten å få sparken eller bli sjef for indiespill, men han utdyper nå hva han mener førte til dette og sier at han blant annet nektet å følge Ryans "latterlige" ordre :

"Jim Ryan ønsket å fjerne meg fra førsteparten fordi jeg ikke hørte på ham. Han ba meg om å gjøre noen latterlige ting, og jeg sa 'nei'."

Jim Ryan var en kontroversiell og, blant gamere, ofte omdiskutert sjef for PlayStation (mellom 2019 og 2024) som blant annet lanserte Sonys massive live-tjenesteinitiativ, der praktisk talt alle spill enten har floppet eller blitt lagt ned. Dette førte naturligvis til helt enorme kostnader, samtidig som Sony ga ut færre enspiller-spill totalt sett fordi ressursene ble omdirigert til andre områder, noe vi fortsatt kjenner på i dag og sannsynligvis vil fortsette å kjenne på i årene som kommer.

Vi får aldri vite hvordan PlayStation-divisjonen ville ha sett ut under Yoshidas ledelse, men vi kan likevel mistenke at den ville ha vært radikalt annerledes. I dag virker imidlertid Yoshida fornøyd, og han avslutter med å si :

"Jeg har hjulpet indieutgivere og utviklere hos Sony de siste fem årene, så jeg føler at jeg fortsetter å gjøre den samme typen ting, men nå er jeg frilanser.

"Jeg er fri til å dukke opp i hvilken som helst podkast. Nå kan jeg snakke om Nintendo, Xbox, Steam. Og jeg får se hvordan Nintendo og Xbox støtter indies. Så det er veldig, veldig kult."

Hva synes du om Jim Ryans lederskap, og tror du Shuhei Yoshida ville ha vært et bedre alternativ?