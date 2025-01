Shuhei Yoshida sier at han gjerne skulle ha motstått Sonys satsing på live-service-spill

HQ

I november rapporterte vi at en av de største PlayStation-veteranene, Shuhei Yoshida, hadde bestemt seg for å forlate Sony etter 31 år i selskapet. I dag er han arbeidsledig (etter eget utsagn), og utenfor Sonys vegger har han plutselig helt nye muligheter til å snakke mer åpent om sin tid med PlayStation.

I et uhyre interessant intervju med Kinda Funny Gamecast snakker han blant annet om Sonys sterkt økte fokus på de så ofte utskjelte live-service-spillene. Han sier at han gjerne skulle ha stoppet dette, og legger spøkefullt til at det kanskje var derfor han måtte slutte.

Yoshida kommenterer også Bloodborne, som til tross for fansenes ønsker ikke har fått en oppfølger eller oppdaterte versjoner til PC eller PlayStation 5. Han sier at selv om han ikke har full innsikt, tror han at skaperen Hidetaka Miyazaki virkelig elsket Bloodborne og ikke ville la noen andre jobbe med spillet, og siden han har vært så opptatt, ble det bare ikke noe av.

Intervjuet nevner også floppen til PS VR2 og mye mer, og vi kan varmt anbefale dette intervjuet med en av de mest sympatiske profilene i spillbransjen.

Hva Yoshida kommer til å gjøre i fremtiden gjenstår å se, og vi krysser fingrene for at han blir værende i spillbransjen på en eller annen måte.