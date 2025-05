Shuhei Yoshida sier at han reddet Gran Turismo og bidro til at det ble et globalt fenomen

HQ

Etter 31 år kunngjorde PlayStation-veteranen Shuhei Yoshida at han forlater Sony. Den 15. januar hadde han sin siste arbeidsdag, og siden den gang har han medvirket i en rekke podcaster der han har gitt oss sitt syn på sin tid hos Sony og spillbransjen generelt.

Nylig dukket han opp på PlayStation Inside, der han ble spurt om det var noe han var spesielt stolt av fra sin lange karriere, men som han ikke hadde fortalt oss om. Og det gjorde han, noe som førte til en ganske uventet historie om hvordan han bidro til å gjøre Gran Turismo til en suksess.

Det opprinnelige spillet ble, som du kanskje husker, markedsført som en "ekte kjøresimulator", og det var tydeligvis meningen at det skulle være nettopp det. Problemet var at det var veldig vanskelig å spille, som Yoshida fortalte serieskaperen Kazunori Yamauchi :

"Under utviklingen viste Kazunori Yamauchi meg en prototype av Gran Turismo, og jeg var blant de første som spilte den. Og for å si deg sannheten, han var virkelig seriøs da han snakket om simulering! Det var ekstremt avansert, kanskje for mye.

Men til å begynne med tok ikke Kazunori Yamauchi tilbakemeldingene mine for god fisk, så han samlet rundt tretti forbrukere for å teste spillet. Og akkurat som jeg hadde forventet, krasjet de alle uten unntak i første sving, fordi spillet var så vanskelig."

Dette fikk Yamauchi til å innrømme at Yoshida hadde rett. Gran Turismo ble mer spillbart og en enestående suksess som lever videre den dag i dag:

"Jeg satt bakerst i rommet sammen med Kazunori Yamauchi, og da snudde han seg mot meg og sa at jeg hadde rett, og det var da han rundet av og tonet ned det rene simuleringsaspektet litt for å lage det Gran Turismo du kjenner i dag på PS1. På en måte liker jeg å tenke at jeg delvis reddet Gran Turismos skjebne, og at jeg spilte en liten rolle i suksessen."

Litt av en anekdote, synes du ikke?