Det er alltid spennende når en seriøs produsent bestemmer seg for å designe et mer forbrukerorientert produkt. Beyerdynamic har vært på dette oppdraget i noen år, og nå følger Shure etter. Ja, de har laget rimeligere produkter før, men det er ingenting som er så "middelklasse" som en gamingmikrofon, og det er akkurat det den legendariske mikrofonprodusenten har skapt.

HQ

Den heter MV6, og først og fremst er det et ganske fint stykke maskinvare. Shure vet tydeligvis hvilke materialer som skal brukes hvor, og alt du tar på og bruker til daglig føles som aluminium. Den er også matt svart med ganske attraktive neongrønne aksenter, og MV6 klarer derfor å finne en balanse mellom det lekne og det profesjonelle - så, ingen noter.

Mer spesifikt er det en kardioidkapselmikrofon, noe som betyr at den tar opp i et halvtett mønster som, både på maskinvaresiden og via programvaren, utelukker bakgrunnsstøy og fokuserer på én persons stemme. Den er plug-and-play, noe som betyr at det ikke er behov for en DAC eller annet XLR-grensesnitt; du plugger den bare inn med USB-C. Oppløsningen er 16/24-bit mellom 50 Hz og 15 kHz med et maksimalt lydtrykk på 128 dB, noe som er ganske respektabelt.

Mystisk nok er det ingen fysisk gain-rulling på selve mikrofonen, noe som er en bisarr mangel, ettersom du må bruke Shures ellers utmerkede MOTIV Mix-app. Det medfølgende stativet kan heller ikke justeres i høyden.

Dette er en annonse:

Bortsett fra det er det stort sett gode nyheter hele veien. Først og fremst er selve opptakene skarpe, dype og tydelig hjulpet av Shures innebygde DSP, som blant annet fjerner støy fra et mekanisk tastatur i bakgrunnen. Ja, mye av dette er programvare, som for eksempel "Auto Level Mode", som eliminerer behovet for å hele tiden finjustere gain, da dette gjøres automatisk basert på støy og stemme, men det er også "Digital Popper Stopper", som jobber veldig direkte med P-, S- og B-lyder for å sikre at disse ikke passerer gjennom den innebygde vindskjermen og skaper topper.

Som regel er disse produsentene opptatt av å finne en balanse mellom god, solid og pålitelig maskinvare og kraftige programvareløsninger, og det er tydelig at Shure jobber hardest i den sistnevnte kategorien. Når det er sagt, er det ingenting her som må justeres, slås på eller vedlikeholdes. Det fungerer automatisk når MV6 kobles til datamaskinen, og effekten er umiddelbar og bemerkelsesverdig. Som de sier: "Du kan ikke argumentere med resultater".

MV6 er billigere enn Shures andre spillmikrofoner, med en pris på rundt 130 pund, og det første du legger merke til er den direkte, analoge kontrollen via innebygde knapper og rullehjul. Men som et automatisert verktøy du kjøper for å holde møter, strømme semiprofesjonelt på Twitch eller bare for å snakke tydeligere med venner, er dette en av de bedre automatiske mikrofonene vi har sett.

Dette er en annonse: