Shutaro Ida er ikke lenger involvert i Bloodstained 2

Etter at Konami tydelig viste at de ikke lenger var interessert i å lage et nytt Castlevania hoppet blant andre veteranene Koji Igarashi og Shutaro Ida av for å utvikle Bloodstained: Ritual of the Night.

Det ble finansiert via Kickstarter og ble en kjempesuksess, og siden den gang har duoen utvidet det anerkjente eventyret ytterligere. De siste årene har de imidlertid jobbet med oppfølgeren. Men nå har Shutaro Ida - hovedutvikler av de suverene Castlevania-spillene til Nintendo DS og produsent av Bloodstained - kunngjort at han må slutte i jobben på grunn av kreft.

Castlevania-legenden Koji Igarashi - som blant annet var programmerer og scenarioforfatter på ultraklassikeren Castlevania: Symphony of the Night - beklager selvfølgelig dette og skriver (oversatt med Bing) :

"Frem til nå har DS-serien og Bloodstained praktisk talt blitt produsert hovedsakelig av regissør Shutaro. Det er virkelig hans arbeid. Det er et stort slag å ha ham borte fra prosjektet, men vi vil gjøre vårt beste for å ikke la det få oss ned. Vi håper at han vil komme seg såpass mye at vi kan jobbe sammen igjen."

Det siste ville selvsagt være en drøm, men inntil videre krysser vi selvsagt fingrene for at alt skal gå så bra som det kan for Shutaro Ida, og alt annet er selvsagt veldig sekundært.