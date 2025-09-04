Si hei til tre nye kontrollervarianter for Xbox Series X

HQ

Microsoft har gjort en førsteklasses jobb med å produsere kontrollere i alle mulige farger denne generasjonen, og nå er de i gang igjen. Denne gangen er det ikke bare ett nytt alternativ på menyen - det er tre.

Denne familien kalles Breaker Series, og består av standard Xbox Series S/X-kontrolleren i fargevariantene Heart Breaker, Ice Breaker og Storm Breaker. Via Xbox Wire kan vi lese at de har "metallic coatings to frosted translucent elements", og det de ser ut til å ha til felles er at de glitrer og skinner når du snur og vrir på dem.

Hvis du er interessert i en eller flere av disse, kan du som vanlig kjøpe dem via Xbox.com eller fra velassorterte forhandlere fra og med 9. september.