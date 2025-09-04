nyheter
Si hei til tre nye kontrollervarianter for Xbox Series X
Det var en stund siden Microsoft presenterte noen nye kontrollere, kanskje er det derfor de nå nøyer seg med tre på en gang?
HQ
Microsoft har gjort en førsteklasses jobb med å produsere kontrollere i alle mulige farger denne generasjonen, og nå er de i gang igjen. Denne gangen er det ikke bare ett nytt alternativ på menyen - det er tre.
Denne familien kalles Breaker Series, og består av standard Xbox Series S/X-kontrolleren i fargevariantene Heart Breaker, Ice Breaker og Storm Breaker. Via Xbox Wire kan vi lese at de har "metallic coatings to frosted translucent elements", og det de ser ut til å ha til felles er at de glitrer og skinner når du snur og vrir på dem.
Hvis du er interessert i en eller flere av disse, kan du som vanlig kjøpe dem via Xbox.com eller fra velassorterte forhandlere fra og med 9. september.