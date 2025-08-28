Sibusiso Kubheka blir det første mennesket som løper 100 km på under seks timer

HQ

Den sørafrikanske løperen Sibusiso Kubheka skrev denne uken historie ved å bli den første personen som fullførte 100 kilometer på under seks timer. 27-åringen deltok i Adidas' Chasing 100-oppvisning på Nardò Ring i Italia, og kom i mål på 5:59:20, med et snitt på 3:35 per kilometer. Merket skar mer enn seks minutter av den stående verdensrekorden på 6:05:35.

Kubheka, som har en personlig rekord på halvmaraton på 1:01:36, men ingen offisielle maratonstarter, løp fra et sterkt felt som inkluderte den nåværende rekordholderen Aleksandr Sorokin fra Litauen, den amerikanske løperen Charlie Lawrence, Japans Jo Fukuda og Etiopias Ketema Negasa. Både Lawrence (6:03:47) og Sorokin (6:04:10) var også under den gamle rekorden.

Prestasjonen vil imidlertid ikke bli anerkjent av World Athletics. Tidsforsøket ble gjennomført med pacere, i en ikke-sertifisert løype og med prototypen av Adidas Adizero Evo Prime X-skoene, som overskrider den lovlige stabelhøyden for konkurransesko. Selv uten offisiell ratifisering representerer Kubhekas prestasjon en ny målestokk innen ultraløping og understreker effekten av innovasjon i sporten.