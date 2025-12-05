Noen ganger spiller man spill som man har lyst til å være en del av, spill som man lever seg inn i og kan fantasere om eventyrene man kunne oppleve hvis det var en liten deg som løp rundt og oppførte seg dårlig og lagde bråk. Side Effects er ikke et av dem ... langt ifra. Faktisk har jeg vanskelig for å tenke meg spill som er mindre tiltalende enn dette. Tanken på å bli bundet fast til et bord og tvunget til å svelge pille etter pille til du faller død om, er ikke akkurat et drømmescenario.

HQ

Det er premisset for Side Effects. Du er en forsøksperson som må spille russisk rulett med potensielt dødelige medikamenter. Buckshot Roulette ble en hit og gikk viralt da det ble lansert for snart to år siden, og Side Effects har lånt konseptet fra det, men fjernet våpenaspektet og i stedet brukt en medisinsk foreskrevet dose piller. Men det handler ikke bare om å svelge og se glad ut. Nei, en mengde verktøy og instrumenter gjør at du kan overleve en runde til, eller straffe en motstander i stedet...

Du får vite hvor mange av tablettene som påvirker livet ditt før de legges på bordet.

I utgangspunktet er det ganske ufarlig i denne sammenhengen, og to av seks piller fører til at du mister ett av de fire livene dine. Før runden starter, velger du to verktøy som du kan bruke til din fordel. Vi har hammeren som du kan bruke til å knuse piller med, mintpastillen som du svelger for å hoppe over runden din, og medisintesteren, som er utrolig nyttig fordi den avslører om pillen du har valgt, er god eller dårlig. Det finnes en hel haug til, som gjør at du kan stjele ting fra andre spillere eller tvinge dem til å ta en bestemt pille. Siden spillet er ganske... grafisk, byr det også på bisarre elementer, som utrevne øyne og utrukne tenner, og det er kanskje ikke det beste valget hvis du er redd for nåler.

Side Effects kan spilles alene, mot venner eller mot tilfeldige motstandere som også har et desperat behov for medisiner. Dette spillet er definitivt best å spille mot andre, for det er da det er på sitt beste. Det er ikke like tilfredsstillende å tvinge en pille som du vet vil føre til en grusom død, ned i halsen på en AI-motstander som det er å ødelegge humøret til en god (tidligere?) venn og se ansiktet deres forvrenge seg i ren panikk. Flerspillermodusen har plass til opptil fire spillere, og kampene er ganske lange, men etter hvert som rundene tikker av gårde, blir utvalget av piller både større og betydelig mer dødelig.

Det gjelder å holde styr på hvilke piller motstanderne har svelget, hvilke du selv har spist, og hvilke som ligger igjen på bordet. Gjør du det, har du gode sjanser til å overleve, men noen ganger må du ta en sjanse, og oddsen er sjelden i din favør. Det er et konsept som er både morsomt og smart, selv om det i utgangspunktet er veldig enkelt. Men det er et par ting jeg gjerne skulle ha sett som ville ha løftet Side Effects enda høyere.

Analyser nettbrettet og se om det er fordelaktig for deg eller ikke.

Det er litt kjedelig at alle forsøkskaninene ser like ut i utgangspunktet. Designet fungerer, det gjør det virkelig, med barberte hoder, stirrende øyne, brede kjever og en fullstendig mangel på neser. Side Effects ser morsomt ut, og utviklerne (hirohun, Mr.Pootsley, Jaybooty, Lofar42) har virkelig spikret estetikken, men det hadde ikke skadet å modifisere sine egne pasienter litt. Det ville ha gjort kampene mer livlige og brutt innlevelsen mindre. Etter noen runder med pillerulett ender alle uansett opp med å se forskjellige ut, takket være Side Effects av tablettene de svelger. Mot slutten er det ingen som ser spesielt bra ut, og det blir som en makeover-økt på et mentalsykehus der ingen egentlig vinner.

Teknisk, grafisk og visuelt er det ikke noe mesterverk. Side Effects oppnår det den har satt seg fore, hovedsakelig takket være de estetiske valgene. Det vil ikke vinne noen priser for beste grafikk, men det fungerer. Musikken skiller seg heller ikke ut, da den handler mer om atmosfære og stemning. Maskiner som skramler og knirker, samt pasienter som dunker hodet i bordet og piller som spretter mot spilleflaten. Sammen med den kjedelige, anonyme musikken i bakgrunnen forsterkes stemningen betraktelig. Vi snakker ikke om god stemning her, som du kan tenke deg, men mer om den stemningen du ofte opplever når du sitter på venterommet på sykehuset mens folk hoster, nyser og sukker rundt deg.

En utrolig spennende flerspillerrunde endte med meg som eneste overlevende. En svært fornøyd Joel helt til venstre.

Jeg liker Side Effects. Det er gøy å låse opp nye verktøy, gøy å tulle med motstanderne, og enda morsommere å vinne en kamp. Men det er ikke noe jeg kommer til å gå tilbake til hver dag - i høyden en gang i måneden, for å sjekke om de har lagt til nytt innhold. Dette er et spill som er perfekt for en eller to vanvittig morsomme spillkvelder med venner, men mer enn det får du nok ikke ut av det. Når det er sagt, koster det mindre enn £ 4, og det er absolutt verdt det.