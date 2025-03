Side Quest (Apple TV+)

HQ

Når Side Quest slippes i dag som en spinoff til Mythic Quest, samme dag som hovedserien avslutter sin fjerde sesong, er det viktig å forstå hva denne avledede serien handler om. Kanskje har markedsføringen eller kommunikasjonen av denne antologiserien vært litt forvirrende, og det er alltid lurt å sjekke forventningene dine før du blir overrasket - på godt og vondt.

Side Quest er en miniserie på bare fire antologiske episoder, fire korte "sekundærhistorier" på rundt en halvtime, som tar for seg ulike temaer og som også er knyttet til hovedserien/spillet på fire ganske forskjellige måter. Kanskje var det bare meg, men jeg hadde inntrykk av at den skulle handle mer om bakgrunnen til seriens karakterer, noe som egentlig bare skjer i Episode 1: Song and Dance, som er helt og holdent dedikert til Derek Waters' Phil, art director for det fiktive MMORPG-spillet.

Så hvis du kommer til serien på jakt etter mer Ian og Poppy, eller kanskje mer David, Brad, Jo, Rachel, Dana, Carol og lignende, vil du kanskje bli skuffet. Joda, du får litt Ian Grimm (han er naturligvis allestedsnærværende, slik karakteren hans er), men utover det gjelder premisset egentlig bare for Phil. Når det er sagt, har du allerede fått mer enn nok av hovedpersonene gjennom den ganske anstendige Mythic Quest: Season 4. Bare ikke oppfat dette som det en DLC ville vært til et videospill; mer av den samme kjernen med noen out-of-the-box-variasjoner.

Med det sagt, setter jeg på den ene siden pris på ideen her, mens den på den andre siden etterlot meg litt lunken. Jeg hadde med andre ord ikke noe problem med at konseptet ikke var det jeg først hadde forventet, når jeg først hadde fordøyd det. Problemet mitt ligger mer i virkningen, enten den er emosjonell i form av drama eller komisk i form av latter, snarere enn i den overordnede tilnærmingen.

Alle de fire episodene/standalone-historiene presenterer en tydelig og lettfattelig situasjon, for så å utforske underliggende spørsmål for å finne et dypere budskap. Og som tidligere nevnt forholder de seg alle på ulike måter til seriens fiktive dataspillkulturelle produkt. La oss snakke om dem uten å komme inn på spoilerterritorium :



Den nevnte Episode 1: Song and Dance utforsker Phils manglende ferie, arbeidsnarkomani, usikkerhet, tilfredshet og avhengighet. Den har noen veldig gode øyeblikk, og jeg likte hvordan den fungerer som en intensjonserklæring som viser at Side Quest, i likhet med hovedserien, først og fremst handler om ekte, troverdige mennesker. Den har sine opp- og nedturer (sistnevnte skyldes for det meste svakere bilder og tempo), men den formidler hvordan kunstnere bruker skaperverket sitt som en trygg havn.

Episode 2: Pull List tegner et særegent bilde av nerdekulturen, med alle dens fordeler og ulemper, ved å iscenesette en mini-Comic-Con i en tegneseriebutikk. Rasisme, innadvendthet, nerdetilhørighet og eierskapet til den tas opp her. Selv om det var den historien jeg likte minst (ordspillene, vitsene og dramaet falt ikke helt i smak), skal den ha honnør for å være en ny måte å fortelle en historie om popkulturfenomenet på.

Mens de to første historiene ikke helt rørte meg, gjorde Episode 3: Fugue det nesten. Det er den desidert vakreste og mest komplekse av dem alle, og den gjenskaper en live-orkesterturné som hyller Mythic Quests originale lydspor, på samme måte som for eksempel Video Games Live eller The Legend of Zelda Symphony. Skuespillet, spesialeffektene og den voksende angsten virker sammen i den audiovisuelle opplevelsen og bringer publikum nærmere musikkartistens indre verden i et svært delikat øyeblikk. Den berører også scenepanikk, musikkbransjen og til slutt balansen mellom liv og arbeid, akkurat som Episode 1 og deler av MQ, men her er det musikken som er den rørende hovedpersonen. Det var favoritten min ... helt til jeg så den:

Episode 4: The Last Raid. Det er på en måte ironisk at den episoden som ligner mest på MQ også er den beste av de fire, men ikke fordi den prøver å imitere hovedseriens humor. Snarere fordi den leverer et perfekt utført manus i spillet. For første gang er vi inne i Mythic Quest som et MMO, og er vitne til et live raid med ikke mindre enn seks spillere og deres respektive grupper av karakterer. Det er morsomt og fartsfylt, og det fungerer overraskende bra til tross for mangelen på ansiktsanimasjoner, leppesynkronisering eller til og med synlige ansikter. Det er uten tvil den episoden som er mest fanvennlig, men den fungerer også for dem som ikke er kjent med nettspill eller spill i det hele tatt, og gir et innblikk i hvordan MMO-er fungerer. Samtidig klarer den å fortelle en historie om vennskap og det å bli voksen, og det faktum at den leveres ved hjelp av videospillressurser er akkurat det du forventer av Mythic Quest når det er på sitt beste.



Så, litt hit og miss totalt sett, men jeg kan ikke annet enn å applaudere innsatsen og selve eksistensen av denne antologien. Den vil ikke sette spor hos meg, men den er heller ikke forglemmelig. Den utfyller ikke Mythic Quest-opplevelsen din slik en DLC ville gjort, men den utforsker spill- og popkulturelle vinklinger på en veldig original måte. Det er en Side Quest, likevel, og jeg angrer ikke på at jeg har fullført det.