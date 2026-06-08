Sidemen kommer med en ny uttalelse om KSIs avgang: "Hans exit skjedde ikke på den måten noen av oss ønsket det"

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I forrige uke ble det avslørt at KSI ville forlate Sidemen-organisasjonen, denne gangen på ordentlig og ikke som en del av en "prank". Informasjonen kom ut av det blå, og tydeligvis overrasket den til og med medlemmene av Sidemen-teamet, ettersom det nå er lagt ut en ny uttalelse om saken som forteller at "utgangen ikke skjedde på den måten noen av oss ønsket at den skulle."

I en uttalelse fra organisasjonen forklarer gruppen "Ideelt sett skulle vi gjerne hatt muligheten til å gi JJ den avskjeden han fortjente, en skikkelig avskjedsvideo, tid for alle til å bearbeide det, og en sjanse til å feire alt vi har bygget opp sammen. Dessverre slapp JJ nyheten før vi hadde blitt enige om en felles måte å fortelle publikum om det på.

"Dette er slutten på en æra, men ikke slutten på Sidemen. Resten av oss vil fortsette å gi dere Sidemen-innhold med samme engasjement og optimisme som vi alltid har hatt. Vi ser frem til å fortsette reisen sammen med dere alle, og vi takker dere for at dere alltid har støttet oss hele veien."

KSI har ennå ikke kommentert denne siste uttalelsen, men det er tydelig at det bobler litt mer under overflaten etter at de to partene har gått fra hverandre etter 13 års samarbeid.