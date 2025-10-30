Sidney Prescotts verste mareritt blir virkelighet i Scream 7s hjemsøkende første fulle trailer

I morgen er årets uhyggeligste dag, og siden Paramount Pictures ikke var klar til å sette neste kapittel av Scream -franchisen på kino i tide, må vi bare ta til takke med det nest beste.

Den første fulle traileren for Scream 7 har blitt delt, og i den får vi se Neve Campbell tilbake som Sidney Prescott i en historie der hennes verste mareritt blir til virkelighet. Den korte beskrivelsen er at etter å ha startet et nytt liv borte fra de siste Ghostface drapene, kommer slasher tilbake til livet hennes og gjør datteren hennes, spilt av Isabel May, til sitt mål.

Det offisielle sammendraget skisserer i sin helhet: "Når en ny Ghostface-morder dukker opp i den rolige byen der Sidney Prescott (Neve Campbell) har bygget opp et nytt liv, blir hennes mørkeste frykt realisert når datteren (Isabel May) blir det neste målet. Sidney er fast bestemt på å beskytte familien sin, og hun må konfrontere fortidens redsler for å få slutt på blodbadet en gang for alle."

Scream 7 har premiere på kino 27. februar 2026, og du kan se filmens trailer og plakat nedenfor.