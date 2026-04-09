Sierra kommer for å forsterke Overwatch i actionfylt heltetrailer

HQ

Etter å ha ertet (og i utgangspunktet avslørt ...) den neste helten som er planlagt for Overwatch nylig, har Blizzard debutert en dedikert trailer som skikkelig gir oss en titt på den kommende Sierra, en dyktig karakter som kommer til å forsterke Overwatch i deres kamp mot Talon.

Sierra ankommer for å styrke skadekategorien, og vil tilsynelatende være en spesialisthelt som kan bruke en kraftig rifle for å håndtere skade fra rekkevidde mens du bruker evner til å håndtere innebygde og skjule trusler. Hun har også det som ser ut til å være et gripelignende verktøy for å klatre opp i høyder og posisjonere seg bedre.

Vi får vite mer om Sierra snart når den faktiske gameplay-avsløringen for karakteren skjer, ettersom all denne informasjonen er hentet fra hennes animerte trailer der hun prøver å stoppe Emre og Freja fra å stjele en gjenstand av verdi.

Sjekk ut denne nye traileren nedenfor for å få en smakebit av hva Sierra vil bringe når hun debuterer i Overwatch i sesong 2 fra 14. april.